МакSим устроила фотосессию в белом платье

Исхудавшая певица МакSим сфотографировалась в дверном проёме. Артистка, которая весит менее сорока килограммов, повернулась боком и практически слилась с дверным косяком.

МакSим

Судя по всему, Марине Абросимовой (настоящее имя певицы МакSим) нравится её стройность. Избавление от лишнего веса прошло в экстремальном режиме, однако Марину результат, вероятно, устраивает.

Долгое время до болезни в аккаунте звезды почти не появлялись новых фотографий. Как только певица оправилась после смертельно опасного недуга, она не устаёт делать фотосессии и делиться фотографиями с аудиторией.

Марина вписалась в современные стандарты красоты, требующие от женщин быть болезненно худыми. При этом МакSим всё же пугает поклонников своей фигурой, напоминающей узника концлагеря.

Девушке настоятельно советуют откормиться, потому что при такой худобе её здоровье по-прежнему вызывает тревогу.

Поклонники исполнительницы хита "Знаешь ли ты" подбадривают своего кумира, осыпая певицу комплиментами.

"Нежненькая, как цветочек"; "Зая, какая ты худышка"; "Дай Бог вам здоровья!!! Не пугайте нас так больше", — пишут в Сети.

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