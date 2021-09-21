Шаляпин сфотографировался в обнимку с Региной Дубовицкой

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин стал гостем программы "Аншлаг". Регина Дубовицкая выпала из поля зрения общественности. Каждое новое появление ведущей некогда суперпопулярного юмористического шоу вызывает острый интерес публики. Ранее аудитория была поражена тому, насколько постарела мама "Аншлага". В компании с Шаляпиным неунывающая Дубовицкая выглядит неплохо.

Недавно женившийся на миллионерше из Канады Прохор Шаляпин продолжает активно покорять телевизионные шоу. На этот раз звезда появился в программе "Аншлаг". С телеведущей юмористической программы Прохор сделал памятное фото.

"Пока Ларочка @larakopenkina выходит замуж, мы шутки шутим в гостях у Регины Игоревны в легендарном "Аншлаге" для нового телесезона", — написал в своём микроблоге Шаляпин, намекая на то, что его бывшая пассия обрела счастье в личной жизни.

73-летняя Дубовицкая выглядит достаточно хорошо. Телеведущая одета в пиджак и юбку лимонного цвета и серые сапожки "в гармошку". Стиль Регины Игоревны не меняется годами.

Подписчики Шаляпина не удержались и пошутили о том, что Прохор производит неизгладимое впечатление на женщин в возрасте.

"Надеюсь, она в Вас не влюбилась? Как все женщины", — пишут фолловеры.

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