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Дмитрий Исхаков собирается судиться с экс-супругой Полиной Гагариной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фотограф Дмитрий Исхаков и певица Полина Гагарина расторгли брак в начале 2021 года, однако экс-супруги до сих пор не могут договориться по некоторым вопросам. Выяснять отношения с бывшей женой Исхаков намерен в суде.

Дмитрий Исхаков собирается судиться с экс-супругой Полиной Гагариной

Ранее Дмитрий Исхаков в своём Instagram-аккаунте жаловался на то, что теперь ему приходится спрашивать разрешение у экс-супруги на то, чтобы увидеться с дочерью Мией. Такое положение дел не устраивает Исхакова. Он назвал страшным сном условия для встреч с дочерью.

Фотограф в штыки воспринял намерение Гагариной вывезти дочь на отдых за границу. Исхаков. Он запретил ей это делать на законном основании, однако певица просто наняла для перелёта частный самолёт, от пассажиров которого не требовали каких-либо дополнительных документов.

По информации издания "СтарХит" 16 сентября фотограф подал иск в Тверской районный суд Москвы.

"В иске говорится об установлении порядка общения Исхакова Д. И. с детьми", — приводит слова источника в суде издание.

При этом Исхаков никак не может разорвать эмоциональную связь с бывшей женой. О том, что рана ещё свежа, свидетельствует то, что он размещает в своём аккаунте снимки Полины Гагариной и даже своей тёщи Екатерины Мучкаевой.

"Очень такие фотографии мне нравятся. Давно хотел снять и вот снял. По-моему, очень благородно", — написал под фото Исхаков в Instagram.

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Дмитрий Исхаков подал в суд на Полину Гагарину
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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