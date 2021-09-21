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Лолита вспомнила, как её обидела мать Евгения Миронова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лолиту Милявскую уязвили слова матери Евгения Миронова, которая упрекнула певицу в том, что она бросила свою дочь.

Лолита вспомнила, как её обидела мать Евгения Миронова

Лолита признаёт, что уделяла родной дочери не очень много времени, так как постоянно находилась в разъездах и на гастролях.

Наследницу певицы Еву воспитывала бабушка на Украине. Лолита же делала так, чтобы родные ни в чём не нуждались, обеспечивая их материально.

Певица часто слышит упрёк в свой адрес по поводу того, что она "бросила ребёнка". Милявская склонна пропускать данные наставления мимо ушей.

"У моей мамы не было выхода, не таскать же мне ребёнка по гастролям, убивая его нервную систему и желудок. Моя мама мне вырастила хорошую девку и вместе мы победили многие проблемы и болезни. Но если бы я не зарабатывала, мы бы *** не победили. Плевать я хотела на общественное мнение. Да сидите вы! Я на эти вещи вообще не реагирую, мне наплевать!" — рассказала 57-летняя артистка в интервью Антону Красовскому в программе "Антонимы".

Лолита вспомнила, как на одном популярном ток-шоу мама одного известного артиста сказала ей напрямую, что она плохая мать.

Красовский проявил осведомлённость и сказал, что это была родительница Евгения Миронова.

"Я была поражена. Она сказала, что нормальная женщина занимается ребёнком. Из-за того, что это — мама великого русского артиста, я не могла сказать всё, что думаю, но меня это впечатлило. Для меня это была прививка", — призналась исполнительница.

Певица объяснила, что еле сдержалась от того, чтобы не нагрубить в ответ излишне прямолинейной женщине.

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Лолита: последний день на «Титанике»// Антонимы с Антоном Красовским
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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