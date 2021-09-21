"Такая скромняшка была": Кристина Асмус снялась топлес

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус поделилась откровенным снимком. Актриса опубликовала пикантную фотосессию. Обнажённую грудь знаменитости едва прикрывают пряди волос.

Кристина Асмус

В своём Instagram-аккаунте Кристина Асмус разместила пугающий снимок. На фото актриса обнажена, а по её телу стекают струйки красной жидкости. Снимок не выглядит излишне пошлым, так как грудь актрисы прикрывают локоны светлых волос.

Публике не привыкать к выходкам звезды. Чего только стоят нашумевшие кадры фильма "Текст", где постельная сцена выглядит чрезмерно натуралистично.

Некоторые предположили, что такой смелой фотосессией Асмус отреагировала на известие о том, что её бывший супруг Гарик Харламов перестал скрывать свои отношения с партнёршей по фильму "Гусар" Катериной Ковальчук.

На самом деле пугающие фотоэксперименты связаны с театральной работой актрисы. На фото — она запечатлена в образе Леди Макбет Мценского уезда. Кристина играет роль в пьесе по произведению Николая Лескова в Театре Ермоловой.

Публика оценила снимки Кристины.

"Какие яблочки!"; "Такая скромняшка была в "Интернах""; "Кристина @asmuskristina!!! С премьерой ещё раз!!! Теперь официально!!!" — писали в Сети.

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