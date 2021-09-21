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Пасынок Макеевой отказался общаться с родной матерью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын Романа Малькова переметнулся на сторону отца и своей звёздной мачехи — Анастасии Макеевой.

Пасынок Макеевой отказался общаться с родной матерью

Старший сын Светланы и Романа Мальковых Андрей разместил в разделе сторис Instagram пост, адресованный матери.

Парень объяснил, что не собирается уезжать от отца и его новой жены актрисы Анастасии Макеевой. Уговоры родительницы он считает бесполезными. Молодой человек признался, что общение с матерью ему в тягость.

"Почему, когда на меня обрушился хейт со всей страны, ты сидела и молчала?" — спрашивает у мамы Андрей.

Парень уверил, что никто его не заставлял писать данный пост. По словам Андрея, он написал его сам без всякого внешнего давления.

Молодой человек устал от нападок хейтеров, которые обвиняют его в неблагодарности и предательстве.

Светлана Малькова считает, что сын поддался на искушения красивой московской жизни. Она предположила, что Макеева подкупила пасынка, показав ему столичную жизнь, полную удовольствий и соблазнов. Сама же Светлана заставляет сына учиться.

Светлана Малькова с остальными детьми проживает в Словении. Периодически многодетная мать приезжает на ток-шоу, чтобы укорить беглого супруга в подлости и нежелании помогать оставленным детям.

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Макеева ТЫ МНЕ НЕ МАТЬ-Сын Мальковой отказался от матери и шокировал всех-Макеева Мальков
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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