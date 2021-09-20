Ольга Бузова на спор внезапно оказалась в Турции

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова молниеносно сменила локацию, сбежав от московской слякоти в солнечную Турцию. Предшествовало решению улететь в курортную страну некий странный спор.

Неожиданно в Instagram-аккаунте Ольги появились новые курортные фото и видео. Знаменитость облачилась в пёстрый сине-голубой купальник и станцевала в море под свою композицию "Без дел".

"Какой приятный был вчера у нас спор, что я оказалась сегодня в Турции. Спасибо моему @anton_bo за компанию и @clubprivebyrixos за быструю организацию отдыха", — написала звезда, намекая на спонтанное решение окунуться в море в райском уголке планеты.

Фолловеры позавидовали Ольге, которая не отказывает себе в удовольствие отдохнуть на лучших курортах мира.

"Спор замечательный. Всем бы"; "Как классно, аж на морюшко захотелось, тепла, а не этой грязи и холода"; "Очень необычный купальник, напоминает 90-е!" — писали фолловеры под видео Ольги.

Нашлись, однако, подписчики, которые напомнили беспечной звезде о том, что на родине сейчас скорбят по погибшим в Перми.

"Все супер конечно, красиво… Но сегодня не подходящий момент для любования… Неуместно. В Перми такое горе, вся страна в трауре!!! Бедные дети…", — написали в Сети.

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