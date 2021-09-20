"Это не вы": Ольга Бузова переусердствовала с фотошопом

Подписчики высмеяли эксперименты Ольги Бузовой, которая чрезмерно увлеклась фото фильтрами. На отредактированных снимках появилась ослепительная красотка, которая не имеет ничего общего со звездой "Дома-2".

Ольга Бузова редко предстаёт перед своей интернет-аудиторией в естественном видео. Она обожает накладывать на лицо интерактивные маски и фильтры.

Её отретушированные изображения разнятся со снимками, которые делают фанаты на её концертах.

На этот раз Ольга совсем потеряла связь с реальностью и предстала перед публикой совсем на себя не похожей.

Бузова не стала скрывать, что поработала над красотой фотографий.

"В моем любимом фоторедакторе Gradient появились новые супер фильтры. Какую поставить на аватарку 12/3?", — поинтересовалась у фолловеров Ольга.

Подписчики посоветовали звезде не прибегать к столь явной редактуре снимков. Действительно, на обработанных фото Бузова стала похожа на пластиковую куклу или персонажа компьютерной игры.

"Никакую. Вообще не похожа!"; "Не надо ставить, это уже не вы. Невозможно узнать"; "Зачем ставить на аватарку совершенно чужое лицо", — вопрошали подписчики поющей ведущей.

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