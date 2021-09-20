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Сын Анастасии Заворотнюк переживает из-за болезни матери

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

21-летний наследник звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк давно живёт самостоятельной жизнью, так как уехал из материнского особняка в Крекшино. Майкл Стрюков, который редко появляется в поле зрения публики, очень переживает за тяжелобольную маму.

Сын Анастасии Заворотнюк переживает из-за болезни матери

Анастасия Заворотнюк родила сына Майкла в браке с предпринимателем Дмитрием Стрюковым в 2000-ом. Ранее появилась на свет старшая дочь Заворотнюк Анна. Девушка часто общается с интернет-аудиторией, а вот Майкл избегает публичной жизни.

Молодой человек тяжело переживает болезнь матери, которая более двух борется с опухолью мозга.

Анастасия Заворотнюк очень гордится своими детьми. Анна училась в Нью-Йорке, а сын Майкл изучал право в МГИМО, хотя у него были стремления пойти по стопам матери и стать артистом. Ему довелось сыграть роль в фильме "Мамы", когда он был ещё подростком.

Майкл развивается как музыкант. Он виртуозно играет на гитаре. Вероятно, увлечение молодого человека музыкой заставило его уехать из особняка, чтобы не тревожить тяжелобольную родительницу репетициями.

Подписчиков пугают депрессивные рисунки парня, которые сопровождаются весьма тревожными стихами. Его старшая сестра Анна Заворотнюк жалуется аудитории на непрекращающуюся депрессию. Над парнем тоже, похоже, сгустились мрачные тучи, вызванные опасной болезнью горячо любимой матери.

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Сын Заворотнюк удивил своим поступком
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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