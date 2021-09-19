Анна Нетребко получила цветы от Путина на юбилейном концерте в Кремле

В Кремлёвском дворце с аншлагом прошёл юбилейный концерт Анны Нетребко. Певице исполнилось 50 лет. Её поздравляли музыканты, артисты, государственные деятели, ректоры ведущих вузов России, друзья и родные.

На грандиозное шоу были приглашены Игорь Крутой, Валерия, Елена Жидкова, Филипп Киркоров, Ильдар Абдразаков и многие другие звёзды. В первые минуты концерта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прочитал поздравительные слова от Владимира Путина. Затем Анне Нетребко вручили роскошный букет цветов от лидера РФ.

Юсиф Эйвазов, муж певицы, удивил её новыми хитами. Один из них он исполнил с певицей Валерией. Для Нетребко эти композиции стали настоящим сюрпризом. На её лице появились слёзы счастья.

Также на концерт приехали подруги певицы из Краснодара. Вместе с ними и сыном Тьяго она спела "Крылатые качели".

В конце вечера на сцену поднялся Филипп Киркоров. Он поздравил Нетребко с 50-летним юбилеем и напомнил, что это её день, поэтому нужно радоваться и ликовать.

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