В Кремлёвском дворце с аншлагом прошёл юбилейный концерт Анны Нетребко. Певице исполнилось 50 лет. Её поздравляли музыканты, артисты, государственные деятели, ректоры ведущих вузов России, друзья и родные.
На грандиозное шоу были приглашены Игорь Крутой, Валерия, Елена Жидкова, Филипп Киркоров, Ильдар Абдразаков и многие другие звёзды. В первые минуты концерта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прочитал поздравительные слова от Владимира Путина. Затем Анне Нетребко вручили роскошный букет цветов от лидера РФ.
Также на концерт приехали подруги певицы из Краснодара. Вместе с ними и сыном Тьяго она спела "Крылатые качели".
В конце вечера на сцену поднялся Филипп Киркоров. Он поздравил Нетребко с 50-летним юбилеем и напомнил, что это её день, поэтому нужно радоваться и ликовать.
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