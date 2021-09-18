Галкин устроил грандиозное шоу в честь дня рождения Лизы и Гарри

Утром Лиза и Гарри Галкины устроили для звёздных родителей небольшое представление. Пугачёва и Галкин признались, что пока только готовят подарки для детей. Вечером двойняшек ждал шикарный праздник в стилистике "Звёздных войн".

Праздник в честь дня рождения Лизы и Гарри Галкиных

Сегодня, 18 сентября, Гарри и Лизе Галкиным исполняется восемь лет. В честь праздника родители устроили наследникам шикарное тематическое шоу.

Кадры с торжества шоумен опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

На большом экране светились надписи на английском языке с именами виновников торжества.

Лиза и Гарри Галкины

На празднике присутствовали друзья двойняшек — мальчики и девочки.

Развлекали маленьких гостей артисты. Перед детьми разыграли впечатляющее костюмированное шоу. С ребятами играли персонажи киноэпопеи "Звёздные войны" — принцесса Лея и Дарт Вейдер.

"LIZA, GARRY. Episode VIII", — написал Галкин под видео, намекая на восьмой эпизод киношедевра под названием "Звёздные войны: Последние джедаи".

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