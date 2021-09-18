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МакSим поделилась жизнеутверждающим снимком с собакой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

МакSим радует поклонников позитивным контентом. Певица, несмотря на худобу, больше не выглядит как человек, который лишь недавно находился на волосок от смерти. Каждый новый снимок артистки внушает оптимизм. На новом фото МакSим гладит красивого пса породы далматинец. Девушка выглядит бодрой и весёлой.

МакSим
МакSим

Ужасы, связанные со смертельно опасным недугом, ушли в прошлое. Марина Абросимова (настоящее имя певицы) постепенно восстанавливается.

Марина часто фотографируется и делится снимками с подписчиками. Девушка словно показывает по очереди всех, кто ей дорог. Сначала она снялась с старшей и младшей дочерью, а теперь показала очаровательного пса.

Абросимова запечатлена у двери дома. На певице — голубые шорты и красный топик. На ногах у неё - босоножки на шпильках.

Поклонники исполнительницы хита "Знаешь ли ты" не устают радоваться по поводу выздоровления своего кумира.

"Мы рады, что ты вернулась, Максим!"

"Как же радостно Вас видеть", — пишут в Сети.

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Певица МакSим о жизни после смерти. Первое интервью после комы
Автор: Елена Былкина
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