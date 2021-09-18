Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский оценил подросшую ёлочку Анастасии Волочковой.
Станислав Садальский опубликовал снимок, на котором некая любительница шпагатов обнимается с сосной. Лица акробатки не видно, зато шпагат сразу наводит на мысли об Анастасии Волочковой.
Ёлочка и шпагат заставили актёра пошутить о недавних подвигах Анастасии.
"Анастасия Волочкова⁉️…, продолжает удивлять, шпагатом, ёлочка на даче от удобрений растёт не по дням, а по часам… А Вам слабо⁉️." — написал под выразительным снимком Станислав Юрьевич.
Подписчики оценили художественный снимок и поразмышляли над феноменом знаменитой балерины.
"Её в лицо люди не узнают, только по шпагату…";
"А фото классное! Все остальное уже надоело…";
"Белочка на ёлочке";
"Все ее куда то тянет, бедные деревья, сегодня день работников леса", — писали интернет-пользователи.
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