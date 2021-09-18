Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский оценил подросшую ёлочку Анастасии Волочковой.

Станислав Садальский опубликовал снимок, на котором некая любительница шпагатов обнимается с сосной. Лица акробатки не видно, зато шпагат сразу наводит на мысли об Анастасии Волочковой.

Ёлочка и шпагат заставили актёра пошутить о недавних подвигах Анастасии.

"Анастасия Волочкова⁉️…, продолжает удивлять, шпагатом, ёлочка на даче от удобрений растёт не по дням, а по часам… А Вам слабо⁉️." — написал под выразительным снимком Станислав Юрьевич.

Подписчики оценили художественный снимок и поразмышляли над феноменом знаменитой балерины.

"Её в лицо люди не узнают, только по шпагату…";

"А фото классное! Все остальное уже надоело…";

"Белочка на ёлочке";

"Все ее куда то тянет, бедные деревья, сегодня день работников леса", — писали интернет-пользователи.