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Актёр Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Конфликт произошёл между актёром Михаилом Пореченковым и одним из пассажиров самолёта Салехард — Ноябрьск. Мужчины сначала ругались, а затем пошли в рукопашную. Об инциденте сообщили свидетели схватки артиста с местным жителем.

Актёр Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда

Гастрольное путешествие артиста театра и кино Михаила Пореченкова проходит, как выяснилось, не совсем гладко. Актёр ввязался в драку в одном из аэропортов Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Пореченков находится на Ямале в гастрольном туре вместе с дирижером Юрием Башметом и ансамблем "Солисты Москвы". Вместе с остальными артистами он вылетал регулярным рейсом из Салехарда в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолёта, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку", — цитирует слова очевидцев драки URA.RU.

Другие пассажиры разняли агрессоров. Сообщается, что инцидент закончился без каких-либо серьёзных последствий. Полицейских никто вызывать не стал. На рейсе самолёта драка тоже никак не отразилась. 

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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