Актёр Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда

Конфликт произошёл между актёром Михаилом Пореченковым и одним из пассажиров самолёта Салехард — Ноябрьск. Мужчины сначала ругались, а затем пошли в рукопашную. Об инциденте сообщили свидетели схватки артиста с местным жителем.

Гастрольное путешествие артиста театра и кино Михаила Пореченкова проходит, как выяснилось, не совсем гладко. Актёр ввязался в драку в одном из аэропортов Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Пореченков находится на Ямале в гастрольном туре вместе с дирижером Юрием Башметом и ансамблем "Солисты Москвы". Вместе с остальными артистами он вылетал регулярным рейсом из Салехарда в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолёта, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку", — цитирует слова очевидцев драки URA.RU.

Другие пассажиры разняли агрессоров. Сообщается, что инцидент закончился без каких-либо серьёзных последствий. Полицейских никто вызывать не стал. На рейсе самолёта драка тоже никак не отразилась.