Лариса Гузеева подняла тему "токсичных" матерей

Лариса Гузеева решила разобраться в том, что такое "токсичная" мать. Актриса и телеведущая воспитывает дочь Ольгу Бухарову. Девушка — настоящая бунтарка, поэтому, возможно, отношения матери и дочери складываются непросто.

20-летння наследница Ларисы Гузеевой похожа на представительницу неформальной молодёжи. Девушка склонна к эпатажу, тогда как Лариса Андреевна мечтает видеть дочь женственной и покладистой.

О противоречиях с матерью Ольга не раз говорила в своих интервью.

Гузеева тоже отличается резкими суждениями. Звезда шоу "Давай поженимся" решила разобраться и понять, в какой момент отношения с детьми становятся "токсичными".

"Образ токсичной мамы. А по-вашему мама-душнилово — это кто? Какая она? Мы себя не видим", — обратилась Гузеева к подписчикам в Instagram.

Фолловеры охотно вступили в разговор.

"Мама душнилово, какой термин. Наверное это та, у которой всегда есть своё мнение насчёт того, как дети должны жить… Которая требует внимания — а не любит детей просто так… Та, которая давит собственным опытом и авторитетом", — поделились своим мнением интернет-пользователи.

Гузеевой пришёлся не по душе совет отстраняться от матерей, которые не чувствуют личных границ ребёнка.

"Иногда мне кажется, что психологи были нелюбимы матерями, потому что их главный совет: сепаратность. Подальше от матерей", — отметила Лариса Андреевна.

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