Публика с трудом узнала экс-супруга певицы Валерии

Бывший муж певицы Валерии Александр Шульгин впервые за долгий период появился на публике.

Композитор Александр Шульгин появился на телевизионных экранах после длительного перерыва.

Экс-супругу певицы Валерии 57 лет. Поклонники с трудом узнали артиста, который давно забросил работу в шоу-бизнесе.

Александр Шульгин стал одним из гостей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Композитор пришёл поддержать своего друга поэта-песенника Александра Шаганова. Зрители обратили внимание на то, что Шульгин заметно постарел и поправился.

Сейчас бывший деятель шоу-бизнеса живёт в московской квартире, где тридцать лет назад годах собиралась творческая интеллигенция.

На его кухне родилась создать группу "Любэ".

"Там же никто раньше не делил, рок ты или попса. В квартире собирались просто творческие люди. Там находились поэты, музыканты. Находили творческие союзы. Приходили Женя Белоусов и Саша Барыкин. У нас между творческом было и общение, которое мало кому дано. Этот общение называется дружба. Проходят десятилетия, но дружба остается", — отметил музыкант.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.