Запашный провёл с тигром эксперимент, но всё пошло не по плану

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный решил проверить гастрономические предпочтения тигров, однако что-то пошло не так.

Руководитель цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный решил развенчать миф о необычных вкусовых пристрастиях представителей семейства кошачьих.

"Разрушители мифов из России. Есть такой миф, что тигры якобы любят корицу и якобы любят перец", — обратился Запашный к подписчикам в Instagram.

На видео дрессировщик положил корицу и перец на пол цирковой арены. Помощники выпустили тигра, который деловито изучил предложенные изыски и остался крайне не доволен угощением. Тигр пренебрежительно обнюхал перец и корицу и разочарованный отошёл прочь от специй.

Подписчики с пониманием отнеслись к обиде тигра.

"Курочку положили бы или говядинку, а то ерунды какой-то понасыпали. Подумал Рикки", — комментировали видео фоловеры.

Запашный признал, что эксперимент пошёл не по плану.

"Когда всё и сразу пошло не так", — подписал кадры дрессировщик.

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