Ноль креатива: Бывший продюсер "Дома-2" "вытряхнула грязное бельё" о проекте

Экс-продюсер "Дома-2" рассказала, как относится к бывшим коллегам. Татьяна Светлова считает, что с перезагрузкой "дома любви" и уходом Алексея Михайловского с проектов остались одни лицемеры.

Светлова работала над программой "Бородина против Бузовой" на ТНТ, и проекты скатились не только в рейтингах, но и потеряли принципы.

"Когда Михайловский ушёл, все сотрудники, которые его называли "отцом", не встали и не ушли. Склонив голову, они просто схавали новые правила", — цитирует Светлову Starhit. ru.

По словам экс-продюсера, без Михайловского проект работает по привычке и там не осталось "креатива, развития и идей".

"Всё, что было придумано отличного, крутого и классного в шоу, было придумано им, а не нынешними бизнесменами и жополизами", — резюмировала Светлова.

Ранее ведущая Ксения Бородина заявила, что не намерена вести шоу с Викторией Боней. Бывшую модель пророчили на замену Ольге Бузовой на телеканале "Ю", которая покинула "поляну" и ушла в своё творчество.

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