Избитый хоккеист снял обвинения с актера Александра Паля

Стало известно о прекращении уголовное дело против известного российского актера Александра Паля.

Пострадавший хоккеист Кевин Антипов отказался от обвинений и заявил, что не имеет никаких претензий. Также спортсмен отметил, что полученные травмы — результат падения с высоты собственного роста, сообщает Телеграм-канал 112.

25 апреля прошлого года актер Паль, заручившись поддержкой приятелей, избил бывшего хоккеиста молодежного хоккейного клуба ЦСКА Кевина Антипова. В отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.