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Лиза Арзамасова пожаловалась, что её замучили советами

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова недавно стала мамой. На свет появился малыш по имени Лев. Молодая супруга Ильи Авербуха призналась, что со всех сторон на неё сыплются многочисленные советы. Неопытная мама же пытается сохранить гармонию и душевное равновесие.

Лиза Арзамасова пожаловалась, что её замучили советами

Лиза Арзамасова — девушка спокойная и мечтательная. Почему-то так повелось, что актрису пытаются опекать совсем незнакомые люди. Возможно, это происходит потому, что Лиза росла на глазах у всей страны, поэтому многие испытывают к ней родственные чувства.

О том, что сейчас происходит в её жизни, Арзамасова охотно рассказывает в своём микроблоге.

В своём недавнем посте актриса призналась, что её атакуют советами.

"Получаю кучу "советов" с совершенно полярными мнениями. Одни пишут/говорят: "Только не становись сумасшедшей мамочкой. Твоя работа и карьера так же важны для будущего ребёнка, как и для тебя". Другие призывают: "Брось всё, ни о чём не думай, только о ребёнке", — пишет Лиза.

Арзамасова же сохраняет удивительное умиротворение.

"Что я думаю по этому поводу?… Боюсь вас разочаровать: я вообще ничего не думаю", — признаётся артистка. — Я наслаждаюсь обществом нового человека и потихонечку разбираюсь со своими делами, вспоминаю тексты, смотрю, какие спектакли я могу позволить себе в ближайшее время сыграть. Никуда не тороплюсь. И … улыбаааааюююсь!" — объясняет Лиза.

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Лиза Арзамасова похвасталась своим гардеробом и обновками для малыша
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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