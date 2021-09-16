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Стало известно, когда экс-супруг Волочковой снова станет отцом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Предприниматель Игорь Вдовин готовится снова стать отцом. У Вдовина уже есть четверо детей от разных браков. Анастасия Волочкова родила бизнесмену дочь Ариадну.

Стало известно, когда экс-супруг Волочковой снова станет отцом

Игорь Вдовин женился на телеведущей Елене Николаевой. Избранница бизнесмена ранее сообщила о своей беременности.

Журналистка объяснила, что впервые станет мамой уже в этом году. Пол ребёнка Николаева тоже не скрывает. В семье ждут рождения мальчика.

Николаева призналась, что не планирует долго сидеть в декрете и в скором времени после появления малыша на свет снова вернётся на работу на телевидение.

"Декрет совсем не планирую. У меня срок под Новый год. Сразу после праздничных каникул надеюсь выйти", — цитирует слова Николаевой "СтарХит".

35-летняя журналистка впервые испытает счастье материнства. У Вдовина есть трое детей от первого брака и дочь от брака с эпатажной балериной. 

Дочь Ариадна от Анастасии Волочковой живёт с отцом. Скоро у Ариадны появится маленький братик.

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Бывший муж Волочковой снова станет отцом
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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