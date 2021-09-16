Предприниматель Игорь Вдовин готовится снова стать отцом. У Вдовина уже есть четверо детей от разных браков. Анастасия Волочкова родила бизнесмену дочь Ариадну.
Игорь Вдовин женился на телеведущей Елене Николаевой. Избранница бизнесмена ранее сообщила о своей беременности.
Журналистка объяснила, что впервые станет мамой уже в этом году. Пол ребёнка Николаева тоже не скрывает. В семье ждут рождения мальчика.
Николаева призналась, что не планирует долго сидеть в декрете и в скором времени после появления малыша на свет снова вернётся на работу на телевидение.
"Декрет совсем не планирую. У меня срок под Новый год. Сразу после праздничных каникул надеюсь выйти", — цитирует слова Николаевой "СтарХит".
35-летняя журналистка впервые испытает счастье материнства. У Вдовина есть трое детей от первого брака и дочь от брака с эпатажной балериной.
Дочь Ариадна от Анастасии Волочковой живёт с отцом. Скоро у Ариадны появится маленький братик.
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