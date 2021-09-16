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Иван Охлобыстин пожаловался, что проиграл схватку с сайтом Госуслуг

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Актёр Иван Охлобыстин не смог выполнить свой гражданский долг и проголосовать на сайте Госуслуг. Он признался, что даже ночью пытался зарегистрироваться на государственном портале, но всё тщетно. Не помог Ивану Ивановичу даже его диплом оператора ЭВМ. В итоге Охлобыстин решил проголосовать через Instagram.

Иван Охлобыстин пожаловался, что проиграл схватку с сайтом Госуслуг

Звезда сериала "Интерны" опубликовал в своём микроблоге видеообращение. На кадрах измученный Иван Охлобыстин монотонным голосом, словно робот, выражает своё возмущение по поводу работы сайта Госуслуг.

Актёр жалуется, что не смог отдать голос за партию, которой он доверяет.

"Я очень хотел проголосовать, мне нужно было проголосовать. Я доверенное лицо партии "Справедливая Россия", но я не смог этого сделать, потому что не смог зарегистрироваться на сайте Госуслуги. Это просто фантастическая какая-то штука. У меня три образования. Одно из них техническое — оператор ЭВМ, даже с этим бэкграундом мне ничего не удалось сделать. Последняя попытка была в два часа ночи", — объяснил артист.

Иван Иванович отметил, что на портале объяснялось, что у них были проблемы, так как полтора миллиона человек в два часа ночи тоже регистрировались

"Я искренне удивлён. Считайте, что я сейчас голосую за партию. Instagram понадёжнее будет, чем Госуслуги", — отметил Охобыстин.

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