EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Финансовый аналитик о ПФР: "Ликвидировать эту "раковую опухоль"
Более 2 млн москвичей примут участие в дистанционном голосовании
"Нас выкинули": врач Навального объявила о разрыве с его ближайшими соратниками
Песков: заражённые люди в окружении Путина не ревакцинировались
Опубликовано видео взрыва в Лискинском отделе полиции
Как быстро найти потерявшуюся собаку, объяснил кинолог
Президента Чехии госпитализировали из-за обезвоживания и истощения
Глава МИД Франции о сделке Австралии: "Это удар в спину"
Google и Apple уличили во вмешательстве в российские выборы

Александр Шаганов выдвинул свою версию гибели Жени Белоусова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Знаменитый поэт-песенник Александр Шаганов отказывается верить в то, что Женя Белоусов стал жертвой злоупотребления алкоголем.

Александр Шаганов выдвинул свою версию гибели Жени Белоусова

Автор песни "Мы идём по полю с конём" Александр Шаганов уверен, что смерть певца в возрасте 32 лет явилась следствием детской травмы.

Шаганов знал Женю Белоусова, так как работал с ним некоторое время.

"Может быть, это было лишь определённое дополнение. Это всё детская травма, которая его в итоге настигла. Автомобиль сдавал назад и задел Женю. Он ударился головой о бордюр. Однажды он на гастролях в Брянске сказал, что ему поставлен страшный диагноз. Его может в любой момент настичь детская травма — аневризма мозга. Он сказал это как-то отстранённо. В это было сложно поверить", — поведал Шаганов в эфире "Россия 1".

Автор популярных песен не исключает также, что ускорить гибель артиста мог и его рискованный образ жизни. Певец не жалел себя, много гастролировал.

Шаганов отказывается верить в то, что Белоусов мог умереть от пагубного пристрастия к спиртному.

Женя Белоусов известен как исполнитель песен "Девочка моя синеглазая", "Ночное такси", "Девчонка-девчоночка", "Облако волос".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Подожди меня после концерта.avi
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
AUKUS: военный эксперт рассказал, почему Францию отодвинули от Австралии
Как быстро найти потерявшуюся собаку, объяснил кинолог
Президента Чехии госпитализировали из-за обезвоживания и истощения
"Он знает об этом": Татьяна Устинова назвала своего супруга уродом
Институты Конфуция в Казахстане навредили Китаю
Глава МИД Франции о сделке Австралии: "Это удар в спину"
Google и Apple уличили во вмешательстве в российские выборы
В этом году красной икры и рыбы будет вдоволь - эксперт
В зубах крокодила обнаружили мужчину, пропавшего три дня назад
Женщины лёгкого поведения наградили Газманова за песню "Путана"
Популярное
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина

Мировые СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?

"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Общество
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Политика. Новости и аналитика
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Политика. Новости и аналитика
Си Цзиньпин рекомендовал Байдену сменить "тон" и отказался встречаться
Любовь Степушова Австралия решила умереть за интересы США Любовь Степушова Ирина Гусакова Учёные из США собираются воскресить мамонтов Ирина Гусакова Игорь Буккер Разразится ли в Афганистане гражданская война: от кого это зависит Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Афганистан: лидеры талибов* устроили драку в президентском дворце
Интересные Новости
Илон Маск отправил на орбиту девушку без ноги
На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России
Мировая кооперация
На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников