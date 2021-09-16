Александр Шаганов выдвинул свою версию гибели Жени Белоусова

Знаменитый поэт-песенник Александр Шаганов отказывается верить в то, что Женя Белоусов стал жертвой злоупотребления алкоголем.

Автор песни "Мы идём по полю с конём" Александр Шаганов уверен, что смерть певца в возрасте 32 лет явилась следствием детской травмы.

Шаганов знал Женю Белоусова, так как работал с ним некоторое время.

"Может быть, это было лишь определённое дополнение. Это всё детская травма, которая его в итоге настигла. Автомобиль сдавал назад и задел Женю. Он ударился головой о бордюр. Однажды он на гастролях в Брянске сказал, что ему поставлен страшный диагноз. Его может в любой момент настичь детская травма — аневризма мозга. Он сказал это как-то отстранённо. В это было сложно поверить", — поведал Шаганов в эфире "Россия 1".

Автор популярных песен не исключает также, что ускорить гибель артиста мог и его рискованный образ жизни. Певец не жалел себя, много гастролировал.

Шаганов отказывается верить в то, что Белоусов мог умереть от пагубного пристрастия к спиртному.

Женя Белоусов известен как исполнитель песен "Девочка моя синеглазая", "Ночное такси", "Девчонка-девчоночка", "Облако волос".

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