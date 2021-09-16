Женщины лёгкого поведения наградили Газманова за песню "Путана"

Жрицы продажной любви отблагодарили Олега Газманова за то, что в песне "Путана" он очень правдиво рассказал об их непростой профессии.

Народный артист РФ Олег Газманов рассказал о щекотливом инциденте, который произошёл с ним на одном из выступлений.

Песня "Путана" стала известной в 90-х годах.

Представительницы древнейшей профессии прониклись душевной композицией, испытав благодарность певцу за то, что он так деликатно и возвышенно спел об их презираемом всеми ремесле.

По словам Олега Михайловича, однажды путаны даже решили лично отблагодарить артиста за песню.

"Помню, они меня даже подсторожили. Стоит пять-шесть путан — откровенных таких тёлок. Подходят и говорят: "Олег, как же ты про нас спел. Не лгал ничего". И такой букет гигантский мне дарят. Потом сказали, что готовы всю группу обслужить бесплатно", — рассказал Газманов в YouTube-шоу Максима Галкина.

Шоумен предположил, что заголовки прессы будут очень выразительными.

"Путаны наградили Газманова букетом", — пошутил супруг Аллы Пугачёвой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.