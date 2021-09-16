Манукян объяснил парням, как экономить на первом свидании с девушкой

Опытный ловелас Давид Манукян поделился секретами пикапа. Бывший парень Ольги Бузовой затронул такую важную тему, как поход с потенциальной возлюбленной в заведение общепита. Блогер объяснил молодым людям, что не стоит разоряться на первом свидании, заказывая для досуга с девушкой дорогой ужин.

Давид Манукян два года встречался с Ольгой Бузовой. Парню со скромным достатком было тяжело удивить состоятельную возлюбленную, однако ему удавалось устраивать для Ольги романтические вечера.

Теперь после отношений со звездой "Дома-2" Дава набрался достаточно опыта, чтобы поделиться им с парнями. Манукян объяснил, какие ошибки делают молодые люди, когда зовут девушку на свидание.

"Просьба ко всем девушкам от лица абсолютно всех парней мира: не предлагайте пойти на первое свидание в "Чайку" или La Maree. Для меня это не затратно, но для среднестатистического молодого человека — очень даже. Я считаю неправильным тратить 20 тысяч за один ужин, когда это даже не твоя девушка, а просто теоретическая возлюбленная. Но и шаурмой кормить не надо! Выбирайте ресторан среднего сегмента со средним чеком примерно в две тысячи рублей", — цитирует слова Манукяна PeopleTalk.

Он также объяснил девушкам. что не стоит строить из себя воздушных созданий, которые вообще ничего не едят.

"Фраза: "Мне вот этот салат из травы и воздуха, и воду" не сексуальна. Правда. Говорю от лица всех мужчин: нам нравится, когда женщина ест. С аппетитом. И пьет алкоголь. Не стесняйтесь заказать мясо и вино. Кстати, по своему опыту могу сказать, что девушки тоже обращают внимание на то, что парни едят и пьют на свидании", — отметил блогер.

Давид признался, что тратил на Ольгу Бузову очень много денег. После разрыва с ней он начал экономить и откладывать деньги на автомобиль.

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