EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Хочу убивать": российская школьница сбежала из дома, оставив жуткую записку
Киногруппа допущена к подготовке на космодроме Байконур
Лукашенко обвинил Запад в использовании санкций ради экономической выгоды
Адвокат задержанного Франчетти: "Считаю это дело политическим, а не уголовным"
Латвия поставит забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией
На Урале пятилетнего мальчика вводили в кому из-за родителей-антиваксеров
Путин заявил, что войска США рано покинули Афганистан
Здоровое и умное сексуальное просвещение спасает детей от попыток самоубийства
Друзья Андрея Губина объяснили, почему певец так "усох"

Манукян объяснил парням, как экономить на первом свидании с девушкой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Опытный ловелас Давид Манукян поделился секретами пикапа. Бывший парень Ольги Бузовой затронул такую важную тему, как поход с потенциальной возлюбленной в заведение общепита. Блогер объяснил молодым людям, что не стоит разоряться на первом свидании, заказывая для досуга с девушкой дорогой ужин.

Манукян объяснил парням, как экономить на первом свидании с девушкой

Давид Манукян два года встречался с Ольгой Бузовой. Парню со скромным достатком было тяжело удивить состоятельную возлюбленную, однако ему удавалось устраивать для Ольги романтические вечера.

Теперь после отношений со звездой "Дома-2" Дава набрался достаточно опыта, чтобы поделиться им с парнями. Манукян объяснил, какие ошибки делают молодые люди, когда зовут девушку на свидание.

"Просьба ко всем девушкам от лица абсолютно всех парней мира: не предлагайте пойти на первое свидание в "Чайку" или La Maree. Для меня это не затратно, но для среднестатистического молодого человека — очень даже. Я считаю неправильным тратить 20 тысяч за один ужин, когда это даже не твоя девушка, а просто теоретическая возлюбленная. Но и шаурмой кормить не надо! Выбирайте ресторан среднего сегмента со средним чеком примерно в две тысячи рублей", — цитирует слова Манукяна PeopleTalk.

Он также объяснил девушкам. что не стоит строить из себя воздушных созданий, которые вообще ничего не едят.

"Фраза: "Мне вот этот салат из травы и воздуха, и воду" не сексуальна. Правда. Говорю от лица всех мужчин: нам нравится, когда женщина ест. С аппетитом. И пьет алкоголь. Не стесняйтесь заказать мясо и вино. Кстати, по своему опыту могу сказать, что девушки тоже обращают внимание на то, что парни едят и пьют на свидании", — отметил блогер.

Давид признался, что тратил на Ольгу Бузову очень много денег. После разрыва с ней он начал экономить и откладывать деньги на автомобиль.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дава отправился на свидание с участницей «Дом-2» Яной. Бузова прости! Видео
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Киногруппа допущена к подготовке на космодроме Байконур
Лукашенко обвинил Запад в использовании санкций ради экономической выгоды
Адвокат задержанного Франчетти: "Считаю это дело политическим, а не уголовным"
Бородину укорили за попытку выбросить грязную детскую одежду
Латвия поставит забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией
Экс-солистка "Тату" закрутила роман с миллионером
На Урале пятилетнего мальчика вводили в кому из-за родителей-антиваксеров
Путин заявил, что войска США рано покинули Афганистан
Здоровое и умное сексуальное просвещение спасает детей от попыток самоубийства
Друзья Андрея Губина объяснили, почему певец так "усох"
Популярное
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина

Мировые СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?

"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Общество
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Политика. Новости и аналитика
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Политика. Новости и аналитика
Си Цзиньпин рекомендовал Байдену сменить "тон" и отказался встречаться
Ирина Гусакова Учёные из США собираются воскресить мамонтов Ирина Гусакова Игорь Буккер Разразится ли в Афганистане гражданская война: от кого это зависит Игорь Буккер Усам Оздемиров Пенсионная реформа зашла слишком далеко, так как "пришлась не ко двору" Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Афганистан: лидеры талибов* устроили драку в президентском дворце
Интересные Новости
Илон Маск отправил на орбиту девушку без ноги
На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России
Мировая кооперация
На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников