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Друзья Андрея Губина объяснили, почему певец так "усох"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее в Сети появилось фото Андрея Губина. Поклонников певца потревожила худоба 47-летнего артиста. Некоторые отметили, что исполнитель хита "Зима-холода" выглядит "усохшим". Тревогу подогрело и то, что певец признался, что болен. Друзья певца прокомментировали его состояние.

Друзья Андрея Губина объяснили, почему певец так "усох"

Андрей Губин вернулся в Россию из Египта. В стране пирамид певец пытался справиться со своим недугом — левосторонней прозопалгией. Артист даже пожаловался, что чувствует себя "человеком, гниющим заживо".

Друзья же артиста уверяют, что с певцом всё в порядке.

Давний друг Губина бизнесмен Владимир Бурмяков отметил, что музыкант активно занимается спортом, поэтому ему удалось сохранить стройную фигуру.

"Ну, Андрей не усох. Он просто хорошо просушился, чему могли бы многие позавидовать. Он всегда активно занимался спортом и занимается сейчас", — цитирует слова Владимира "Московский комсомолец".

Музыкант Тарас Ващишин уверен, что Андрей Губин находится в хорошей творческой форме, так как продолжает сочинять отличную музыку.

"Всё с ним в порядке, Андрей сегодня живёт в Москве. Он усиленно занимается спортом и пишет музыку. Со здоровьем у Андрея всё как было, но он молодца! Держится. Спорт, музыка — у него на первом месте. В делах сердечных (любовных) у него, наверно, тоже все хорошо", — объяснил Ващишин.

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Андрей Губин вернулся в Россию. Египетские врачи не помогли
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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