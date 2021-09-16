Совместных фотографий Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна почти нет. В честь 76-летия мужа Татьяна поделилась семейным снимком. Евгений Ваганович же в ответ опубликовал красивую фотографию, где с супругами ещё и их малыш Ваган.
Народному артисту РФ Евгению Петросяну 16 сентября исполнилось 76 лет. Юморист счастливо живёт с молодой супругой, которая подарила ему наследника. Мальчику Вагану полтора годика.
Когда супруги отдыхали на Мальдивах, публика просила Татьяну и Евгения Вагановича поделиться совместным курортным снимком. Петросян на эти просьбы отвечал категорично, отмечая, что не желает выставлять свою личную жизнь напоказ.
Теперь же публика удовлетворена в полной мере. Татьяна поделилась снимком, на котором обнимает мужа.
Снимок сделан в высокохудожественной ретро-манере и напоминает фотокарточку из старого семейного альбома.
Петросян в свой день рождения тоже опубликовал прелестный снимок. На фото из той же фотосессии вся семья в сборе. Супруги удерживают резвого сына, наряженного в костюмчик моряка.
Подписчики принялись рассыпать комплименты супругам.
"Ну наконец-то увидела вас вместе. Какая прекрасная пара", — писали фолловеры.
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