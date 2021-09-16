"Ещё попляшет": за танцы на капоте известному блогеру грозят проблемы с законом

Очередной скандал с известным блогером Mellstroy. Андрей Бурим может ответить по закону за танцы на капотах машин. При этом авто довольно дорогие, да ещё и взятые в аренду:

Lamborghini,

Rolls-Royce,

Ferrari.

После "диких плясок" салон по аренде автомобилей насчитал ущерб в пять миллионов рублей, — пишет Life. ru.

По словам юристов, если салон даст ход уголовному делу по статье "умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества", блогеру грозят проблемы с законом, ведь Mellstroy уже попал в поле зрения правоохранительных органов, и новое дело могут рассматривать по "совокупности" преступлений.

Осенью прошлого года Андрей Бурим в прямом эфире ударил несколько раз девушку лицом об стол. Он разбил 21-летней модели Алёне Ефремовой губы и сломал брекеты. После скандальной онлайн-трансляции она обратилась с жалобой в полицию. Прокуроры запросили для блогера шесть месяцев исправительных работ, а также компенсацию морального ущерба. Суд удовлетворил требования обвинителя.