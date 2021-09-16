Очередной скандал с известным блогером Mellstroy. Андрей Бурим может ответить по закону за танцы на капотах машин. При этом авто довольно дорогие, да ещё и взятые в аренду:
После "диких плясок" салон по аренде автомобилей насчитал ущерб в пять миллионов рублей, — пишет Life. ru.
По словам юристов, если салон даст ход уголовному делу по статье "умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества", блогеру грозят проблемы с законом, ведь Mellstroy уже попал в поле зрения правоохранительных органов, и новое дело могут рассматривать по "совокупности" преступлений.
Осенью прошлого года Андрей Бурим в прямом эфире ударил несколько раз девушку лицом об стол. Он разбил 21-летней модели Алёне Ефремовой губы и сломал брекеты. После скандальной онлайн-трансляции она обратилась с жалобой в полицию. Прокуроры запросили для блогера шесть месяцев исправительных работ, а также компенсацию морального ущерба. Суд удовлетворил требования обвинителя.
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