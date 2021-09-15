Подруга Леонтьева рассказала, как жена певца борется за его трезвость

Импресарио Валентина Григоренко рассказала, что Валерий Леонтьев в молодости злоупотреблял спиртными напитками, так как любил шумные застолья. От пагубной страсти "Казанову" отечественного шоу-бизнеса спасла его супруга Людмила Исакович, с которой он состоит в браке уже более 20 лет.

Людмиле Исакович не родила Валерию Леонтьеву детей. Всю свою заботу и нежность она перенесла на горячо любимого супруга.

Импресарио Валентина Григоренко объяснила, что певец во многом обязан своей любящей жене.

"Спасибо Люсе, она очень следит за ним. Если когда-то ему хочется рюмку-другую, первая вступает в борьбу и делает все, чтобы здоровье его не подкачало. Потому что он очень много перенес операций — и на глазах, и на коленях…" — рассказала директор концертных программ Григоренко в YouTube-шоу "В гостях у Гордона".

Григоренко отметила, что Леонтьев одно время проявлял слабость, принимая участие в шумных пирах, на которых изобиловали алкогольные напитки. При этом Леонтьев всегда вёл себя безупречно с товарищами.

"Валера, если определить его одним словом — такт. Он очень тактичный человек, с большим чувством юмора, что говорит о высоком интеллекте. Он умеет слушать, сопереживать до слез. Он умеет быть другом. Да, я была хорошим организатором, но никогда не могла зарабатывать. Родители воспитали, если не положено, то не положено. Но когда Валерий выступал в Украине, то работал только со мной", — объяснила Валентина.

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