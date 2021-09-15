Певица Макsим дала большое интервью Ксении Собчак. Артистка рассказала такую проникновенную историю о победе жизни над смертью, что публика вдвойне полюбила талантливую девушку. На кадрах интервью было не видно, как сильно похудела певица. На свежей фотографии певицы видны тонюсенькие "ноги-спички" артистки, которая чудом выкарабкалась с того света. Особенно трогает фолловеров воссоединение певицы со своими детьми.
Марину Абросимову (настоящее имя певицы Макsим) публика теперь воспринимает как носительницу особого потустороннего опыта.
Марина в интервью Собчак признавалась, что испытала ни с чем не сравнимое ощущение блаженства и покоя. Она также объясняла, что ей что-то подсказывало, что она не умрёт. Указание неизвестных сил вернуться к жизни Абросимова выполнила.
Возвращение певицы к жизни очень радует армию поклонников исполнительницы хита "Знаешь ли ты".
Макsим опубликовала в своём Instagram-аккаунте новую фотографию. На снимке певица сидит на качелях и целует старшую дочь Александру. Певица очень худа. Пугают чрезмерной тонкостью ноги певицы в белых брюках.
Подписчики в очередной раз порадовались за Марину.
"Я очень рада, что ты выздоровела!!! Мой кумир";
"Боже, солнышко! Как я рада тебя видеть! Радуйся, живи, улыбайся и наслаждайся! У тебя в жизни началась новая глава! Безумно люблю, ты самая сильная!" — писали под снимком поклонники артистки.
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