Садальский объяснил, почему поссорился с Татьяной Васильевой

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский рассказал, почему между ним и Татьяной Васильевой произошёл конфликт.

У Станислава Садальского — непростой характер. Он часто ссорится со своими коллегами по актёрскому цеху.

Татьяна Васильева так сильно обижена на Станислава Юрьевича, что решила больше с ним никогда не общаться. Она обвинила своего друга в том, что тот позволил себе негативно отозваться о её родственниках.

Садальский видит проблему в самой Васильевой, которая якобы перегружает его личными жалобами.

"Всем отношениям рано или поздно приходит конец. Татьяна Васильева все свои проблемы на меня вываливает. И тут же меня обвиняет. Она мне все рассказывает. Ее дети делают то-се. Я пытаюсь, чтобы она не вываливала на меня свои проблемы. Пытаюсь ее защитить, и, естественно, я виноват. Надо дружить с молодыми, а не со старухами", — цитирует слова Садальского Тeleprogramma. pro

Садальский навлёк на себя гнев и другой давней подруги — Ольги Богдановой. По словам актёра, Васильева и Богданова теперь дружат "против него".

"Сидят две старухи и обсуждают меня. О чем бы они еще говорили, если бы меня не было. Одна злыдня сидит, корячится. И вторая", — сказал острый на язык артист.

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