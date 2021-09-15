Адвокат рассказал, как Михаилу Ефремову живётся в колонии

Адвокат Пётр Хархорин поделился, как Михаил Ефремов чувствует себя в тюрьме. Он подчеркнул, что артиста уважают другие заключённые, многие стали называть его "дядей Мишей".

К Ефремову часто приезжают близкие родственники. Так, супруга навещает его один раз в три месяца. Кроме того, за период заключения его успели посетить такие знаменитости, как Сергей Гармаш, Гарик Сукачёв и Никита Высоцкий, сообщается в Telegram-канале издания LIFE.

Известно, что актёра, как и всех остальных осуждённых, привлекают к различной работе. Например, недавно Ефремов вшивал молнии в защитные костюмы, которые впоследствии передадут медработникам. Также он активно участвует в культурных мероприятиях, а недавно помог организовать соревнования по игре в бильярд.

По словам сотрудников колонии, артист хорошо себя ведёт. За это он уже трижды получал поощрения.

Чтобы выйти из тюрьмы по УДО, Ефремову нужно отбыть наказание в течение как минимум 2,5 лет. Адвокат отмечает, что у актёра "стал железный характер", поэтому он не опускает руки.

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