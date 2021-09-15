Бузова собирается поступать в аспирантуру истфака МГУ

Ольга Бузова не раз утверждала, что напрасно все её держат за глуповатую блондинку. Звезда уверяет, что всегда усердно грызла гранит науки. На этот раз Бузову непреодолимо потянуло повысить свой образовательный уровень. Она заявила, что её влекут исторические науки, поэтому она собирается пополнить ряды аспиранток МГУ.

Ольга Бузова всегда открыта покорению новых вершин. Она охотно берётся за выполнение трудных задач. Знаменитость поёт, танцует, катается на коньках и даже осваивает театральные подмостки.

Теперь Бузова задумалась о своём образовании. Желание учиться в Ольге пробудил сериал "Историк" на ТВ-3.

Звезда "Дома-2" осознала, что ей интересна история. Бузова углубилась в эту увлекательную науку.

"Я стала читать больше про историческую цикличность и была просто в шоке. Почему никто и никогда в школе не рассказывал мне так об истории? В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ", — заявила исполнительница хита "Мало половин".

Публика скептически отнеслась к стремлениям Ольги.

"О Боже! Скоро Оля внесет свои коррективы в историю…. Это мне напоминает фильм "Большая перемена", когда герой Крамарова пришёл поступать на аспирантуру: "Я теперь знаете, как вашу историю секу…"… Кто-нибудь, help, остановите эту бабу!" — иронизируют интернет-пользователи.

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