Ксения Собчак и Лера Кудрявцев обменялись профессиональными любезностями

Все известные журналисты жаждали заполучить эксклюзивное интервью певицы МакSим, которая больше двух месяцев находилась между жизнью и смертью. Всех коллег обскакала непревзойдённая Ксения Собчак. Журналистка отыгралась за свой прошлый провал, когда группа итальянская группа Måneskin кинула её с интервью. Лера Кудрявцева великодушно признала победу Собчак в ситуации с МакSим.

Ксения Собчак — непревзойдённый конспиролог. В то время как остальные журналисты "питались" крошечными сведениями из социальных сетей Марины Абросимовой (настоящее имя певицы МакSим), она готовила грандиозное интервью с исполнительницей хита "Знаешь ли ты".

Напрасно Андрей Малахов и Борис Корчевников осыпали певицу цветами. Информационные "сливки" всё равно достались Ксении Анатольевне.

Свои неудачи Собчак воспринимает болезненно. Её очень раздосадовал провал с победителями Евровидения. Тогда всех обошла Ольга Бузова.

Не все коллеги Собчак кусают локти. Нашлись те, кто поздравил Собчак с профессиональной победой. Среди них — ведущая шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева.

"Посмотрела интервью @xenia_sobchak с Максим. Рекомендую к просмотру!!!

Дело даже не в том, что Ксю отличный интервьюер, а Марина очень хрупкая, но в то же время сильная девочка. Смысл ее рассказа — битва врачей за жизнь. Чудеса существуют, есть что-то сильнее нас", — написала Лера в своём микроблоге. "Лера!!! Как же мне приятно читать твой отзыв! Спасибо тебе огромное за теплые слова", — откликнулась Собчак на пост коллеги.

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