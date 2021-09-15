Богданова призналась, что её не удивили слухи о домогательствах Табакова

Народная артистка России Ольга Богданова призналась, что не была шокирована известиями о том, что у Олега Табакова мог быть роман с Еленой Прокловой. Она запомнила легендарного артиста жёстким и холодным.

Ольга Богданова

Ольга Богданова объяснила, что у неё с Олегом Табаковым был конфликт. Актриса намекнула на то, что Олег Павлович и к ней проявлял излишний интерес, когда она была ещё юной.

Для Богдановой слухи о любвеобильности Табакова не стали откровением.

"Я как-то не удивилась. Другой вопрос, что это не нужно делать и говорить, когда человека уже нет в живых. Он не может ответить", — рассказала Ольга Богданова в беседе с Борисом Корчевниковым.

Ольга Михайловна призналась, что у неё были "трения" с Табаковым. Знаменитый коллега едва не поставил крест на её сценической карьере.

Богданова была вынуждена уйти из театра "Современник" после ссоры с выдающимся режиссёром.

"Олег Павлович был очень холоден и жесток по отношению ко мне", — объяснила артистка, но детали конфликта предпочла утаить.

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