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У Ефремова был приступ астмы в колонии

Шоу-бизнес

У Михаила Ефремова в колонии были приступы бронхиальной астмы. Информация следует из медицинской справки, которую представил адвокат артиста Пётр Хархорин на заседании по рассмотрению кассационной жалобы. Слушания проходят в онлайн-режиме. Ефремов вышел на связь с Мосгорсудом из колонии в Белгородской области. 

Суд согласился приобщить медицинские документы к материалам дела. Также суд приложил к делу положительную характеристику из колонии. При её зачитывании судья упомянул алкогольную зависимость актёра.

Ранее правозащитник Ефремова Пётр Хархорин рассказал о самочувствии артиста перед слушанием дела.

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Правда по делу Ефремова
Автор: Владан Джурич, Редактор: Ольга Алексеева
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