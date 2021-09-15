У Ефремова был приступ астмы в колонии

У Михаила Ефремова в колонии были приступы бронхиальной астмы. Информация следует из медицинской справки, которую представил адвокат артиста Пётр Хархорин на заседании по рассмотрению кассационной жалобы. Слушания проходят в онлайн-режиме. Ефремов вышел на связь с Мосгорсудом из колонии в Белгородской области.

Суд согласился приобщить медицинские документы к материалам дела. Также суд приложил к делу положительную характеристику из колонии. При её зачитывании судья упомянул алкогольную зависимость актёра.

Ранее правозащитник Ефремова Пётр Хархорин рассказал о самочувствии артиста перед слушанием дела.

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