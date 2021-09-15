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Катя Гордон добилась изъятия школьного учебника с непотребными ссылками

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Правозащитница Екатерина Гордон сообщила, что по её ходатайству СК начал изымать школьные учебники со ссылками на безнравственные сайты с ЛГБТ-пропагандой из школьных библиотек и из личного пользования учащихся шестых классов.

Катя Гордон добилась изъятия школьного учебника с непотребными ссылками

Выяснилось, что российские школьники изучали английский язык по учебникам, в которых содержались прямые ссылки на шокирующий взрослый контент, воспевающий однополую любовь.

О том, что дело сдвинулось с мёртвой точки, рассказала в письме одна из подписчиц Екатерины.

"Здравствуйте, Екатерина! Работаю в одной из школьных библиотек Санкт-Петербурга. Сегодня пришло по работе такое письмо. Маховик закрутился. Ура!

Уважаемые руководители! Просим срочно в срок до 15.00 15.09.2021 прислать информацию о наличии в фондах библиотек учебника по английскому языку для 6 класса АО издательства "Просвещение". Авторы Ваулина Ю. Е., Дули Д, Подоляко О. Е. "Английский в фокусе 6 класс", а также принять экстренные меры по изъятию данного учебника у обучающихся", — приводит письмо подписчицы Екатерина.

Гордон с гордостью отметила, что именно её команда юристов повлияла на это решение.

"Можно потратить много слов, а можно просто каждый день… фигачить! Совершенно не важно, кто вы и где вы, ваш статус и профессия… Мы и есть Россия. Нами направлено заявление в СК по учебнику для детей с ссылкой на гей-порно. Спасибо внимательным родителям и нам с вами небезразличным. @gordonsons.ru с вами! P. S. Интересно я самый часто пишущий Бастрыкину юрист в стране?" — задалась вопросом правозащитница.

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Как ВАС ОБМАНЫВАЛИ учебники английского языка?
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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