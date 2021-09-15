Галкин рассказал, как продлевает молодость по рецепту Долиной

45-летний Максим Галкин выглядит необыкновенно моложаво. Шоумену можно дать не больше тридцати лет. Супруг Примадонны сделал селфи, искупался в комплиментах поклонниц и раскрыл тайну своей неувядающей красоты. Оказывается, юморист, желая сохранить молодость, следует советам Ларисы Долиной.

Максим Галкин стремительно хорошеет. Звезда ТВ и интернета не упускает случая сделать милое селфи, неизменно получая самые восторженные отклики аудитории.

"Когда ты стареешь, а Галкин нет"; "Почём молодильные яблоки, Максим?" — восхищаются интернет-пользователи.

Шоумен опубликовал в Instagram очередной снимок с хештегами "на чиле" и "на расслабоне". Под фотографией юморист охотно побеседовал с доброжелательно настроенными подписчиками.

Максим запечатлел себя в салоне шикарного автомобиля.

"Это Лада Веста?" — поинтересовались фолловеры.

Такое предположение рассмешило комика, который ответил остряку смеющимся смайлом.

Галкин настолько хорошо выглядит, что некоторые предположили, что он воспользовался фото фильтром.

"Хорошие фильтры", — написали в Сети "Как там Лариса Долина сказала: никаких фильтров — только маски и обёртывания", — объяснил секрет своей привлекательности супруг Аллы Пугачёвой. "А София Ротару раньше говорила только огурцы и клубника на лицо!", — продолжили перечислять рецепты красоты подписчики.

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