Поклонник подарил Ольге Бузовой тысячу и одну розу

Фанаты поздравляют Ольгу Бузову с тем, что у неё появился очень щедрый и романтичный поклонник, который осыпает её огромными букетами цветов. Публика советует звезде "Дома-2" не упустить своё счастье.

Ольга Бузова, получив букет роз необъятных размеров, поспешила сделать множество фотографий с "миллионом алых роз".

Знаменитость призналась, что сюрприз ей преподнесли ночью. Этим, возможно, объясняется вид Ольги. Девушка облачена в домашний халатик, а волосы на её голове слегка растрёпаны.

"Тот случай, когда ночной звонок в дверь оказался приятным. Любите ли вы цветы так, как люблю их я?" — написала под снимками Ольга.

Звезда объяснила, что в букете — тысяча и одна роза. Подарок действительно выглядит впечатляющим.

Поклонники порадовались за Ольгу и порекомендовали ей обратить внимание на щедрого дарителя.

"Ты краше всех цветов на земле. Будь счастлива, Оль", — писали фанаты звезды.

Впрочем, нашлись и завистники, которые попыталис испортить Бузовой прекрасное настроение.

"Ну в 2.50 ночи не спят же обычно люди. Самое время заказать доставку цветов"; "Пустая трата денег"; "Сама себе подарила", — язвили хейтеры.

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