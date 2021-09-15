Скандальное противостояние между бывшей участницей группы "Стрелки" Катериной Любомской и балериной Анастасией Волочковой длится уже две недели.
Певица Лолита Милявская выразила свою поддержку Катерине Любомской, которая протестует против поведения своей звёздной соседки Анастасии Волочковой.
Женщины проживают в элитном посёлке Новахово в Московской области, однако добрососедские отношения им наладить не удалось.
Недавно разразился громкий "туалетный" скандал. Волочкову кто-то из соседей сфотографировал в момент, когда танцовщица присела под ёлочку, чтобы справить нужду.
Волочкова подозревает в такой подлости Катерину Любомскую. Балерина намерена наказать своих обидчиков. Любомская же утверждает, что Волочкова ведёт себя непозволительно, отравляя жизнь соседей.
Анастасия обвинила соседку в расизме, а та в ответ порекомендовала ей нести культуру в массы, а не ходить в туалет у всех на виду.
Похоже, что симпатии в этой ситуации Лолита Милявская отдаёт именно Любомской.
"Горжусь тобой", — прокомментировала Лолита одну из публикаций певицы и дополнила своё послание смайлом в виде "красного сердца".
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