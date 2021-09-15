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Вера Брежнева объяснила, почему отказывается жить с родителями Меладзе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева оказалась не в восторге от перспективы проживать под одной крышей с родителями Константина Меладзе.

Вера Брежнева объяснила, почему отказывается жить с родителями Меладзе

Вера Брежнева пообщалась с поклонниками в Instagram. Певица разъяснила свою позицию по поводу совместного проживания двух разных поколений.

39-летняя артистка категорично высказалась на эту тему, отметив, что считает неразумным решение молодых семейных пар делить жилплощадь со старшим поколением.

Она спроецировала ситуацию на себя. Вера допускает, что с родителями можно жить рядом, но главное для неё - не вместе.

Брежнева убеждена, что молодые супруги должны иметь личное пространство. После свадьбы она настоятельно рекомендует парам жить отдельно.

Звезда объяснила, что она бы не решилась вести общее хозяйство с родителями мужа.

"Нет возможности — не создавайте семью, создали семью — ищите возможности! — сказала Брежнева.

Певица призналась, что не сможет мирно сосуществовать на одной кухне со свекровью.

В качестве альтернативы она порекомендовала молодым селиться с родителями на одном участке, но в разных домах.

"Короче, Баба Яга против! Если разные квартиры рядом или разные дома на одном участке — иногда даже весело. Но не вместе", — отметила знаменитость.

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Автор: Елена Былкина
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