Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой

Художник-сценограф Борис Краснов незадолго до кончины объяснил, почему не позавидовал бы ни одному избраннику Аллы Пугачёвой.

Алла Пугачёва и Борис Краснов

Примадонна доверила Борису Краснову оформлять свои знаменитые "Рождественские встречи". Он входил в число людей, которым удавалось угадывать переменчивое настроение Аллы Борисовны.

Сценограф отмечал, что рядом с Примадонной находится было непросто. Она могла как облагодетельствовать, так и наказать тех, кто ей пришёлся не по душе.

"Некоторые её поступки могут повергнуть в шок. Первый раз это случилось со мной в 1997 году, во время подготовки "Рождественских встреч". Алле Борисовне вдруг понадобилась арка-проход, причеём в самом неподходящем месте. Прямо ей об этом сказал, за что получил такую встряску! В прямом смысле. Пугачева принялась трясти меня за грудки, да ещё с такой силой, что я опешил!" — цитирует слова Краснова "Экспресс-газета".

При всём своём взрывном характере певица, по словам Краснова, является выдающейся личностью, которой будут неизменно восхищаться.

Борис Краснов скончался 7 сентября в возрасте 60 лет. Деятель шоу-бизнеса переболел коронавирусом и перенёс два инсульта.

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