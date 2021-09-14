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Сергей Зверев похвастался, что обновил гардероб в орловском секонд-хенде

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звёздный стилист Сергей Зверев, который давал модные советы самой Алле Пугачёвой, рассказал, что прикупил стильные наряды, прогулявшись по провинциальным секонд-хендам. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что символ российского гламура едва сводит концы с концами. Доходы знаменитости за 2020 год составили всего 300 тысяч рублей (около 20 тысяч рублей в месяц).

Сергей Зверев похвастался, что обновил гардероб в орловском секонд-хенде

Сергей Зверев когда-то был обласкан в среде российского шоу-бизнеса. Сама Примадонна снялась с ним в клипе на песню "Что ты делаешь, Алла?".

Потом появились слухи о том, что между стилистом и Аллой Борисовной пробежала чёрная кошка. С тех пор финансовые дела у "звезды в шоке" пошли не очень хорошо.

Сейчас Зверев начал политическую карьеру. Он активно путешествует по регионам, встречаясь с электоратом.

Гламурных привычек стилист не бросил. На втречу с потенциальными избирателями он неизменно приходит в костюмах "короля в изгнании".

Амбассадор Байкала, как сам любит себя называть Зверев, приехал на Орловщину.

Представитель партии "Зелёных" Зверев признался, что отоварился в орловских магазинах секонд-хенд.

Защитник экологии объяснил, что одеваться на вторичном вещевом рынке — не стыдно. По словам знаменитости, многие звёзды не гнушаются покупать одежду в секондах.

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1716, Сергей Зверев выступил в орловском парке, экологические проблемы Орла, котлован погибли собаки
Автор: Елена Былкина
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