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Мордвинова прокомментировала слухи о романе с Марком Захаровым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Амалия Мордвинова извинилась перед покойным худруком "Ленкома" Марком Захаровым.

Мордвинова прокомментировала слухи о романе с Марком Захаровым

Актриса Амалия Мордвинова высказалась по поводу слухов о романе с худруком театра "Ленком" Марком Захаровым. Подобные предположения в театре и за его пределами оказались очень живучи.

Мордвинова объяснила, что доказывать противоположное — дело неблагодарное. При этом она жалеет, что не пресекла такие предположения сразу.

"А нужно было бороться со слухами и интригами. Доказывать, что я не любовница. Не было у меня романов в "Ленкоме". Все — точка", — объяснила Мордвинова в одной из программ телеканала "Россия-1".

Актриса отметила, что желала бы попросить прощения у покойного режиссёра, так как "стала для него проблемой".

"Я не удержала корону на голове в театре. Благодарю за счастье репетировать с вами в самом гениальном спектакле", — обратилась к Марку Захарову 47-летняя актриса.

Мордвинова служила в "Ленкоме" три года в конце 90-х. Она замечательно исполнила роль Анны Болейн в спектакле "Королевские игры". Затем Мордвинова долгое время жила в Индии и США.

"Если я жила в Америке, то это не значит, что я разлюбила свою страну. Просто я привыкла путешествовать постоянно", — рассказала Мордвинова.

Артистка давно забросила сцену. Занятием для души для неё стало сочинение стихов.

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Автор: Елена Былкина
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