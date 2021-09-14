Юлия Меньшова провела экскурсию по туалету в своей квартире

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова откликнулась на просьбы подписчиков показать интерьеры своего жилья. Дочь режиссёра Владимира Меньшова показала фолловерам свою гордость — сказочный по красоте туалет. Знаменитость в подробностях рассказала о каждом объекте фантастической уборной.

Юлия Меньшова показала квартиру, туалет

Оказалось, что Юлия Меньшова испытывает непреодолимую страсть к дизайну интерьеров. Актриса с огромным вкусом и выдумкой подходит к делу оформления своего жилья.

Подписчики давно догадались о безупречном вкусе Меньшой, поэтому очень упрашивали телеведущую приоткрыть им завесу тайны и показать красоты квартиры, уголки которой периодически "светились" на фото и видео звезды.

Меньшова уступила уговорам публики. Юлия Владимировна выбрала для обзора гостевой туалет, которым она страшно гордится.

Актриса показала свою парадно оформленную уборную в белых и мятных тонах. Туалет звезды стилизован под старину. Он напоминает изысканный будуар придворной дамы.

Идея оформления туалета в таком сказочном стиле родилась после того, как Юлия увидела впечатляющую по красоте резную раковину. Остальные предметы в туалете подобрались не менее впечатляющие. Есть здесь и зеркало с узорами и даже держатели для туалетной бумаги, выдержанные в стиле из прошлого.

По словам Меньшовой, все, кто видит этот чудо-туалет, советуют актрисе сделать из него музей и открывать только по особым случаям.