Актриса и телеведущая Юлия Меньшова откликнулась на просьбы подписчиков показать интерьеры своего жилья. Дочь режиссёра Владимира Меньшова показала фолловерам свою гордость — сказочный по красоте туалет. Знаменитость в подробностях рассказала о каждом объекте фантастической уборной.
Оказалось, что Юлия Меньшова испытывает непреодолимую страсть к дизайну интерьеров. Актриса с огромным вкусом и выдумкой подходит к делу оформления своего жилья.
Подписчики давно догадались о безупречном вкусе Меньшой, поэтому очень упрашивали телеведущую приоткрыть им завесу тайны и показать красоты квартиры, уголки которой периодически "светились" на фото и видео звезды.
Меньшова уступила уговорам публики. Юлия Владимировна выбрала для обзора гостевой туалет, которым она страшно гордится.
Актриса показала свою парадно оформленную уборную в белых и мятных тонах. Туалет звезды стилизован под старину. Он напоминает изысканный будуар придворной дамы.
Идея оформления туалета в таком сказочном стиле родилась после того, как Юлия увидела впечатляющую по красоте резную раковину. Остальные предметы в туалете подобрались не менее впечатляющие. Есть здесь и зеркало с узорами и даже держатели для туалетной бумаги, выдержанные в стиле из прошлого.
По словам Меньшовой, все, кто видит этот чудо-туалет, советуют актрисе сделать из него музей и открывать только по особым случаям.
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