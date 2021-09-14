Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский часто "троллит" оперную диву Марию Максакову.
Актер Станислав Садальский высмеялпевицу Марию Максакову, с которой у него давно незаладились отношения
На своей страничке в Instagram он опубликовал стихотворение поэта Михаила Гуськова "Женщина в красном".
Стихотворение сопровождает снимок Марии Максаковой с гитарой, на котором оперная певица выглядит заметно располневшей.
"Женщина в красном опасна,
Женщину в красном не тронь,
Женщина в красном — прекрасна,
Женщина в красном — огонь", — подписал Садальский снимок.
Подписчики артиста заметили, что он слишком много уделяет внимания Максаковой.
Фолловерам интересно, чем его так задела роковая женщина Мария Максакова.
"А мне кажется, что вы к ней неравнодушны";
"Стас, почему вас так цепляет эта женщина? Пусть она будет счастлива! В красном, в платье, или без", — писали в Сети.
Садальский объяснил, что их с Максковой объединяет одно важное обстоятельство.
"Нас двоих её мама ненавидит", — подметил Садальский.
Мария Максакова действительно никак не может наладить общение с матерью.
Сам Садальский ранее заявлял, что готов жениться на Людмиле Максаковой.
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