Садальский пошутил над поправившейся Максаковой

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский часто "троллит" оперную диву Марию Максакову.

Актер Станислав Садальский высмеялпевицу Марию Максакову, с которой у него давно незаладились отношения

На своей страничке в Instagram он опубликовал стихотворение поэта Михаила Гуськова "Женщина в красном".

Стихотворение сопровождает снимок Марии Максаковой с гитарой, на котором оперная певица выглядит заметно располневшей.

"Женщина в красном опасна,

Женщину в красном не тронь,

Женщина в красном — прекрасна,

Женщина в красном — огонь", — подписал Садальский снимок.

Подписчики артиста заметили, что он слишком много уделяет внимания Максаковой.

Фолловерам интересно, чем его так задела роковая женщина Мария Максакова.

"А мне кажется, что вы к ней неравнодушны"; "Стас, почему вас так цепляет эта женщина? Пусть она будет счастлива! В красном, в платье, или без", — писали в Сети.

Садальский объяснил, что их с Максковой объединяет одно важное обстоятельство.

"Нас двоих её мама ненавидит", — подметил Садальский.

Мария Максакова действительно никак не может наладить общение с матерью.

Сам Садальский ранее заявлял, что готов жениться на Людмиле Максаковой.

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