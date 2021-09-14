Музыканты из "Би-2" намекнули на плагиат со стороны Дани Милохина

В последнее время российский шоу-бизнес всё чаще стали сотрясать скандалы, связанные с плагиатом. Стас Костюшкин ранее обвинил певицу Монеточку в том, что она украла мотив его песни "Женщина, я не танцую". Теперь участники рок-группы "Би-2" увидели в клипе Дани Милохина заимствования из их творения на песню "Депрессия".

Впрочем, рок-музыканты не были так категоричны в своих обвинениях, как экс-солист группы "Чай вдовоём". Они лишь сопоставили два ролика и предложили публике самостоятельно сделать выводы о схожести идеи.

Несколько месяцев назад звезда интернета Даня Милохин презентовал клип на песню "Друг". Анимационный ролик, в котором Даня стал героем мультфильма, пришёлся по вкусу фанатам тиктокера.

Очень похожий клип на песню "Депрессия" ранее выпустила популярная рок-группа Би-2.

Клип был создан вместе с режиссёром Максом Шишкиным.

"Это передает настроение людей — возникло свободное время для творчества, многие начали делать что-то своими руками. Макс предложил идею, показал технику, в которой будет все исполнено, и мы согласились", — рассказывал Лева из Би-2.

Рок-музыканты предпочли сказать, что Даня не украл их творение, а вдохновился им.

"Рады, что вдохновляем начинающих артистов на творчество!", — иронично отметили Би-2.

Подписчики популярного музыкального коллектива отметили, что те слишком мягко отреагировали на заимствование.

"Би-2: Только не списывай точь-в-точь. Милохин: ок"; "Неповторимый оригинал и жалкая пародия"; "Не стали ждать лет 10, чтобы совсем без палева", — поддержали своих кумиров любители рок-музыки.

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