Звезда "Аншлага" Елена Воробей поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Юмористка объявила, что стала бабушкой. Эта новость удивила фолловеров, так как единственной дочке артистки — всего восемнадцать лет.
54-летнняя звезда юмористической эстрады рассказала, что получила статус бабушки. Елена Яковлевна объяснила, что пока она стала только двоюродной бабушкой.
"Друзья, а ведь я стала бабушкой, правда двоюродной, но всё же! Вот какими долгими были гастроли по нашим югам. Дорогие мои родные, Настенька и Сашенька, Поздравляю! Ждём вас, наших любимых девочек дома, а я за коляской в магаз", — написала Воробей в своём Instagram-аккаунте.
Елена воспитывает дочь — Софию Лебенбаум. В начале 2003 года знаменитая юмористка стала мамой в первый раз.
Ранее актриса заявляла, что вновь собирается замуж. Юмористка даже демонстрировала публике своё свадебное платье за 200 тысяч рублей. Из-за пандемии церемония бракосочетания перенеслась.
Елена в восторге от своего избранника, однако не спешит показывать его публике. По слухам, жениха артистки зовут Сергей Евтухович, ему 50. Как и Елена, он родом из Бреста.
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