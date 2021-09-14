Садальский высмеял Эрнста и Маслякова за низкие рейтинги

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский опубликовал рейтинговую таблицу передач. Актёр резко высказался о "деградирующем" телевидении. Тем передачам, которые когда-то били все рейтинги, теперь отведены скромные роли на задворках зрительских предпочтений.

Станислав Садальский был беспощаден к программам центрального российского ТВ. Актёр отмечает, что Первый канал уже не царствует в мире СМИ.

"С низкими рейтингами Галкина и "Миллионера", к сожалению, давно свыклись, Первый канал опускается все ниже… прежнего задорного Эрнста уже не видно, только толстый лакей с прогнувшейся спиной: "Чего изволите?" — пишет Станислав Юрьевич в своём Instagram-аккаунте.

Отдельно актёр прошёлся по "Клубу весёлых и находчивых". Садальский очень беспощадно отозвался о юмористической программе.

"Закономерный низкий рейтинг КВН… Была любимейшая передача еще с черно-белых 60-х. А превратилась в очередное низкопробное псевдоюмористическое шоу, построенное исключительно на домашних заготовках при полном отсутствии игрового момента, основной фишки настоящего КВН. Ну а Малахов, что Малахов, он по прежнему на вершине, к неудовольствию Первого канала, кстати, на него наложен запрет, на посещение всех студий в Останкино. Это оглушительная победа, ну согласитесь", — отметил артист.

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