Медик оценил степень опасности заболевания сына Орбакайте

Ранее наследник Аллы Пугачёвой Никита Пресняков напугал подписчиков тем, что озвучил свой диагноз. 30-летний парень признался, что рацион его питания подобран с учётом специфики его заболевания. Оказалось, что у молодого человека диагностировали опухоль.

Подписчики Никиты Преснякова обращали внимание на то, что парень сильно потерял в весе. Молодой человек всегда был стройным, однако теперь его худоба пугает публику.

Выяснилось, что отчасти похудение сына Кристины Орбакайте могло быть вызвано тем, что парень сидит на строгой диете.

Пресняков-младший объяснил, что страдает неприятным недугом. У него диагностировали полипы желчного пузыря — избыточное разрастание тканей слизистой оболочки органа.

Чем опасен данный недуг рассказал хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

"Нужно различать, единичный это полип или множественный. Если полипов более трех, то речь идет о полипозе желчного пузыря — это предраковое заболевание, связано с высоким риском развития онкологии, а одиночный полип не опасен", — цитирует слова медика Пятый канал.

Врач отметил, что полипы, как правило, выявляются случайно во время УЗИ.

Заболевание коварно тем, что развивается бессимптомно.

Монахов объяснил, что так как Никите назначили диету, то возможно, речь идёт о так называемых псевдополипах, которые нетрудно вылечить без оперативного вмешательства, если принимать соответствующие препараты и правильно питаться.

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